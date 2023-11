Stiri pe aceeasi tema

- Compania, care concureaza cu gigantul tehnologic american Amazon, a declarat joi ca nu va continua planu lde separare a Cloud Intelligence Group, invocand restrictiile de export din SUA pentru cipurile avansate. Alibaba a spus ca restrictiile ”au creat incertitudini pentru perspectivele Cloud Intelligence…

- Actiunile companiei au scazut cu mai mult de 8% dupa aceasta stire, iar de la inceputul acestui an sunt in declin cu 1%. In comunicatul sau de joi privind veniturile, Alibaba a spus ca nu va mai continua cu o separare a Cloud Intelligence Group – filiala de cloud computing a Alibaba care concureaza…

- Microsoft a prezentat miercuri doua cipuri noi la conferinta sa Ignite din Seattle, intre care primul spu cip de inteligenta artificiala, Maia 100, ar putea concura cu unitatile foarte cautate al Nvidia pentru procesare grafica, care sunt foarte cautate, transmite CNBC. Al doilea, un cip Cobalt 100…

- Tribunalul Specializat Mureș a aprobat cererea de intrare in insolvența a fabricii de camași Tarnava din Sighișoara, județul Mureș,l conform unui anunț facut de companie pe Bursa de Valori București. Producatorul roman de imbracaminte Tarnava SA (TIGH), din Sighișoara, județul Mureș, cu o istorie de…

- Actiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producator de hidrocarburi din Romania, s-au depreciat cu 3,85% in ultimele doua sesiuni de tranzactionare de la Bursa. Ca o coincidenta, momentul prost s-a sincronizat cu obligativitatea platii taxei de solidaritate. Profit de 1,6 miliarde de lei In T3, OMV…

- Arm Holdings, proiectantul de cipuri controlat de SoftBank, a crescut joi cu aproape 25% in prima lor zi de tranzactionare, dupa ce a vandut actiuni la pretul de 51 de dolari bucata in oferta sa publica initiala, transmite CNBC, citat de news.ro.La deschidere, Arm a fost evaluat la aproape 60 de…

- O recalculare a facturilor la apa pentru abonații dambovițeni a fost solicitata de USR Dambovița printr-o petiție publica semnata de 2000 de persoane. USR apune ca recalcularea trebuie facuta pentru ca abonații nu au fost notificați despre majorarile tarifare in termenul stabilit de lege in aceste cazuri.…

- Compania franceza Eramet, cel mai mare producator mondial de mangan de inalta calitate, a anunțat miercuri ca iși suspenda activitațile de exploatare de la mina Moanda din Gabon din cauza loviturii de stat din țara africana, prețul acțiunilor sale prabușindu-se ca urmare a anunțului, potrivit Reuters.