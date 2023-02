Aproape 120 de zboruri au avut intarzieri de peste 60 de minute, saptamana trecuta pe Otopeni, iar 23 au fost anulate. Un numar de 119 zboruri (aterizari si decolari) au consemnat intarzieri mai mari de 60 minute pe Aeroportul Henri Coanda, in intervalul 9 – 15 februarie 2023, in timp ce 23 de zboruri au fost anulate, informeaza, joi, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Pentru 62 dintre zboruri, companiile aeriene au raportat drept cauza intarzierea sau rotatia echipajelor sau aeronavelor. Cele mai multe zboruri cu intarzieri de peste o ora s-au inregistrat, in ordine, la principalii…