- Cozi și zeci de oameni nemulțumiți la centrele de vaccinare de la Romexpo, din Capitala. Sute de persoane au așteptat la rand dimineața pentru ca dozele de ser necesare au ajuns cu intarziere.

- Dozele au ajuns in jurul ore 12.00. Au fost oameni care au așteptat și doua ore pana au intrat in cabinet sa se vaccineze.Oamenii au fost nemulțumiți pentru ca, spun ei, nu a fost pentru prima data cand au intarziat dozele.Reprezentanții centrului au anunțat ca problema s-a rezolvat, in prezent sunt…

- Scene regretabile in Romania, la Slatina! Zeci de persoane s-au adunat la usa unui magazin second-hand. Trecatorii s-au intrebat, pe de o parte ce i-a putut aduce acolo pe cei care asteapta la usa in numar atat de mare, iar pe de alta, cum de organele de ordine nu se sesizeaza. Cel mai probabil, motivul…

- Au fost depistate trei cazuri de COVID-19 în Primaria Apahida. Este vorba despre trei oameni care lucreaza la un compartiment al Primariei, a anunțat primarul comunei Grigore Fati. „Avem și în primarie în acest moment,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat dupa ce ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost fotografiat, luni, fara masca de protecție Covid-19 pe holurile Parlamentului, deși conduita sanitara prevede ca portul maștii este necesar in toate spațiile inchise. Ciolacu face referire si la faptul ca…

- Zeci de persoane au format, luni, o coada ce se intinde pana in trafic, in strada, la centrul de vaccinare din incinta Romexpo. Oamenii nu au mai ținut cont de regulile de distanțare și s-au imbulzit la intrarea in centru, conform imaginilor și informațiilor publicate de antena3.ro. De asemenea, aglomerație…

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…

- Sute de oameni așteapta, vineri, sa se vaccineze la centrul de la Romexpo. Oamenii au format cozi inca de la primele ore ale dimineții, printre aceștia se afla și mai mulți profesori. Campania de vaccinare a personalului din invațamant a debutat, miercuri, iar potrivit autoritaților aceștia nu mai trebuiau…