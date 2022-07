Haos în TVR după lansarea canalului TVR Info Un mesaj publicat recent pe grupul angajaților atrage atenția conducerii TVR, in special lui Dan Turturica, ca relansarea canalului TVR Info s-a facut fara sa existe infrastructura adecvata și resurse umana necesara. Practic angajații TVR trag un semnal de alarma asupra faptului ca iși desfașoara activitatea fara sa aiba minimele dotari. „Lansarea in tacere a TVR Info a venit la pachet cu probleme. Despre realizari sunt sigura ca vorbesc, pe larg, persoane cu funcții de raspundere. Nu insistam acum asupra conținutului, nu credem ca a trecut euforia marcarii momentului. Am preluat sesizari de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

