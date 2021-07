Stiri pe aceeasi tema

- Trei bannere de mari dimensiuni vor fi afișate vineri seara, in Piața Victoriei din București. Acțiunea este organizata de Comunitatea Declic iar participanții vor ridica mesajele pe brațe deoarece, susțin ei, nicio companie de panotaj nu a dorit sa sprijine protestul. Cele trei bannere, lungi de cate…

- Slovacia va vinde sau dona altor state 160.000 de doze de vaccin Sputnik V, reprezentand cea mai mare parte a primului lot achizitionat din Rusia, a anuntat miercuri guvernul pe site-ul sau, dupa luni de controverse si o criza politica la Bratislava, transmite Reuters.

- "Nu exista evenimente publice programate in aceasta zi" este mesajul care apare asazi pe site-ul Guvernului, la Agena publica. Informația este confirmata și de Biroul de presa al Guvernului, care susține ca Florin Cițu nu are, astazi, in program o intalnire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar o…

- Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul.…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Prim-ministrul nord-irlandez Arlene Foster si-a anuntat miercuri demisia din aceasta functie si din cea de lider al Partidului Democrat Unionist (DUP), in urma unei fronde in interiorul formatiunii sale in legatura cu consecintele Brexit-ului asupra Irlandei de Nord, transmit AFP si Reuters. Arlene…