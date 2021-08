Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce forțele insurgente ale talibanilor au intrat duminica in Kabul, capitala Afganistanului, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, iar o delegație a talibanilor a inceput sa poarte negocieri cu guvernul afgan la palatul prezidențial pentru transferul…

- ONU a cerut vecinilor Afganistanului sa-și pastreze granițele deschise, pe masura ce crește numarul civililor care fug de atacurile talibanilor. Mulți au ajuns la Kabul, vazand capitala drept ultimul lor refugiu sigur. „De aici unde mai fugim?”, se intreaba aceștia. In același timp, deficitul de alimente…

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii.

- Pe strada Ghidigeni din sectorul 5 al Capitalei, locatarii sunt nevoiți sa astupe singuri gropile, asta pentru ca aceasta strada nu a fost niciodata asfaltata.Locuitorii suporta praful, iar atunci cand ploua, apa le intra in curți. Daca asfalt nu au, oamenii carpesc gropile cu caramizi.Reporter: Strada…

- Talibanii ataca infrastructura de electricitate si informatica a Afganistanului in timp ce preiau controlul asupra unui numar tot mai mare de districte si puncte de granita strategice, relateaza Al Jazeera.

- Locuitorii din Constanța pot spune ca au avut noroc. Vantul a impraștiat, din nou, sambata, fumul toxic generat de al doilea incendiu de proporții in tot atatea zile. A luat foc, din cauze inca necunoscute, o fabrica de materiale de construcții. Oamenii fusesera avertizati prin RO-Alert sa inchida geamurile…

- E foarte bine ca se matura strazile în Cluj-Napoca, dar nu ne place când acest lucru se întâmpla ziua, printre cetațenii care se plimba. O astfel de scena s-a produs miercuri, în jurul orei 13:00, chiar în Piața Unirii, cea mai…