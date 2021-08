Haos în Germania din cauza grevei feroviare / Deutsche Bahn se declară dispusă să revină la masa negocierilor O greva nationala de doua zile declansata de sindicatul mecanicilor de locomotiva de la compania germana Deutsche Bahn a aruncat miercuri în haos cea mai mare economie a Europei, pasagerii cautând cu disperare solutii alternative de deplasare, informeaza DPA și Agerpres.



Deutsche Bahn, operatorul feroviar de stat din Germania, a anuntat ca a fost nevoita sa anuleze 75% din trenurile pe distante lungi, din cauza grevei mecanicilor de locomotiva, care a început marti pentru trenurile de marfa si s-a extins miercuri pe întreaga retea nationala si care ar urma sa se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

