Haos în coaliție: PNL cere scoaterea UDMR de la guvernare „In cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Județean al PNL Galați, președintele filialei, deputatul George Stanga, a propus spre aprobare o rezoluție prin care solicita scoaterea UDMR de la guvernare. Rezoluția propusa de liderul filialei PNL Galați se intituleaza „Guvernare romaneasca pentru romani” și sancționeaza acțiunile și atitudinea anti-romanești de care au dat dovada liderii UDMR”, se arata intr-o postare pe Facebook publicata sambata de PNL Galați. „Acțiunile liderilor UDMR, dar și ale unor miniștri ai acestei formațiuni nu pot sa ramana nesancționate. Nu putem sa ne facem ca nu vedem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

