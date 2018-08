Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, la sosirea celor doua avioane F-22 Raptor, cele mai noi avioane de lupta americane, ca Romania este singura tara din aceasta zona a NATO care a gazduit aceste aparate de zbor. "Sunt mandru ca pot fi prezent astazi aici alaturi de domnul ministru Fifor si de cele doua avioane F-22. Este pentru a doua oara cand acest tip de avion este prezent in sud-estul Europei, asta s-a intamplat tot in Romania, cu doi ani in urma. Este un exercitiu bilateral, care are scopul de a le demonstra…