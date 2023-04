Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Stanciuca devenit o prezența constanta la echipa naționala de handbal masculin a Romaniei. Tanarul handbalist sucevean se afla pe lista celor 22 de jucatori convocați de selecționerul Xavi Pascual pentru meciurile decisive cu Austria și Ucraina, din preliminariile Campionatului European de anul…

- Echipa Romaniei va susține in luna aprilie doua meciuri decisive in Grupa 4 de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2024. Turneul final va avea loc in Germania, in perioada 10-28 ianuarie 2014, iar in Grupa 4 mai sunt de jucat doua etape. Romania va intalni in primul meci Austria…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 25 martie, pe teren propriu, formația SCM Politehnica Timișoara, scor 33-31 (18-17), intr-un joc contand pentru etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin Fara Cabuț și Vujic, minus Fotache (eliminat in prima repriza), Minaur a controlat partida de la un…

- CS Minaur Baia Mare a anunțat un nou transfer la echipa. De data aceasta este vorba despre o jucatoare care evolueaza la echipa din Liga Florilor, SCM Ramnicu Valcea. Este vorba despre Amalia Coman, care are 1.78 m inalțime și 68 kg și joaca pe postul de conducator de joc. In actualul sezon a evoluat…

- Nationala de handbal masculin a Austriei a obtinut a patra victorie din grupa preliminara 4, sambata seara, cu Ucraina, si s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2024. Romania pastreaza sanse la calificare, dupa succesul cu Insulele Feroe, potrivit news.ro.Sambata, tricolorii…

- Romania s-a facut de ras și a pierdut cu scorul de 26-28 in Insulele Feroe, iar Vasile Stanga crede ca ratarile au contat decisiv in meciul din preliminariile Campionatului European. „Cei din Feroe ne-au aratat ca știu handbal bine de tot! Mi-am adus aminte de meciul naționalei cu Kosovo, de acum doi…

- Romania a fost invinsa de-a dreptul rusinos de Insulele Feroe la handbal masculin, in deplasare, scor 28-26, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. La jocul din Insulele Feroe, naționala Romaniei a platit tribut unei prime reprize foarte slabe, cu foarte multe ratari, in care „tricolorii”…

- Naționala masculina a Romaniei joaca miercuri in Feroe meciul al treilea din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024 și are nevoie de victorie pentru a ramane in cursa. Partida se joaca de la ora 21:00 și va fi transmisa de ProArena. Romania se afla in grupa a 4-a alaturi de Austria,…