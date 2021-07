Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si-a aflat adversarele in grupele Ligii Campionilor, in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Viena, potrivit news.ro. Echipa bucuresteana va evolua in grupa B, din care face parte si detinatoarea trofeului, Barcelona.…

- Considerat de mulți cel mai bun antrenor al anilor 2000, Pep Guardiola are o singura pata in CV-ul plin de trofee și recorduri interne: nicio finala de Liga Campionilor dupa ce a plecat de la Barcelona! Tehnicianul spaniol nu a mai ajuns acolo de 10 ani, la Bayern fiind eliminat de fiecare data in semifinale…

- Campioana Juventus a pierdut deplasarea cu Atalanta, scor 0-1, și are emoții in privința locurilor de Liga Campionilor. Conducerea lui Juventus nu s-a dovedit inspirata cu instalarea lui Pirlo pe banca tehnica. Are cel mai slab sezon din ultimul deceniu, cu o eliminare prematura din Liga Campionilor,…