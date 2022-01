Echipa Frantei, campioana olimpica in 2021, la Tokyo, a fost invinsa fara drept de apel, cu scorul de 29-21 (17-10), de formatia Islandei, sambata la Budapesta, in cea de-a doua etapa a turului principal al Campionatului European de handbal masculin. In urma acestui esec, francezii au pierdut teren in cursa pentru calificarea in semifinalele competitiei, fiind depasiti in clasament de islandezi, care au urcat pe locul secund in Grupa 1, gratie golaverajului superior. Cel mai bun jucator al Islandei in acest meci a fost Omar Magnusson, autorul a 10 goluri, insa un merit important il are si portarul…