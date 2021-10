Stiri pe aceeasi tema

- ​Naționala României s-a impus dupa o evoluție neconvingatoare în fața reprezentativei Insulelor Feroe, miercuri, în primul meci din grupa 2, faza a doua a calificarilor la Campionatul European de handbal feminin din 2022. La Mioveni, fetele pregatite de Adrian Vasile au câștigat…

- Romania infrunta ACUM reprezentativa din Insulele Feroe, in preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2022. Partida a inceput la ora 18:30, poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. live » Romania - Insulele Feroe 7-3 Partida dintre Romania și Insulele…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei intalneste, miercuri, 6 octombrie, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor din Mioveni, reprezentativa Insulelor Feroe, intr-o partida contand pentru preliminariile Campionatului European din 2022. Iar pe 10 octombrie, de la ora 19.10, Romania va juca, la Viena,…

- ​Antrenorul naționalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat marți, înaintea meciurilor din preliminariile CE 2022, cu echipele Insulelor Feroe și Austria, din 6 și 10 octombrie, ca tricolorele sunt favorite, iar cele doua confruntari sunt ultimele teste oficiale înaintea…

- ”La Mioveni, scriem istorie in sportul argeșean și cel național!”, transmite primarul Ion Georgescu. FRH organizeaza in noua Sala a Sporturilor Mioveni meciul de handbal internațional dintre Romania și Insulele Feroe. In cadrul conferinței de presa, susținuta astazi, la Mioveni, Alexandru Dedu – președintele…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, a convocat 20 de jucatoare pentru meciurile cu Feroe si Austria, din preliminariile EHF EURO 2022, potrivit site-ului FRH. Nationala de senioare se reuneste pentru o actiune de pregatire centralizata la Mioveni, in perioada…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va evolua in grupa C, la Campionatul Mondial din acest an, cu reprezentativa Norvegiei si cele care se vor clasa pe locurile 3 si 4 in Campionatul Asiei, programat in septembrie. Capitanul nationalei, Cristina Neagu, nu va lua parte la CM, iar revenirea sa…