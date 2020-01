Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat incredibil in grupele principale ale Campionatul Mondial din Japonia, dupa o victorie smulsa dramatic in fata Ungariei, cu scorul de 28-27 (10-16), vineri, la Yatsushiro, in ultimul joc din Grupa C. Tricolorele au reusit golul victoriei…

- ​Victoria este obligatorie pentru fetele lui Tomas Ryde în încercarea de a se califica în Grupele Principale ale CM de handbal feminin din Japonia. Un succes ar aduce un moral mai bun înainte de duelurile decisive cu Muntenegru și Ungaria. Confruntarea dintre România și…

- CS Dinamo Bucuresti a invins echipa daneza GOG Gudme, cu scorul de 32-31 (18-16), duminica, la Odense, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a incheiat neinvinsa meciurile din grupa, cu sapte victorii si trei egaluri. Dinamo a fost aproape permanent…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va intalni Spania, sambata, de la ora 11:00 (ora Romaniei), la Kumamoto Prefectural Gymnasium, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului Mondial din Japonia. Romania este singura echipa care a participat la toate editiile, iar la editia a 24-a se va afla…

- CS Dinamo Bucuresti si-a pastrat invincibilitatea in Liga Campionilor la handbal masculin, miercuri seara, dupa rezultatul de egalitate inregistrat in deplasare cu echipa suedeza IFK Kristianstad, 29-29 (17-16), in Grupa D. Dinamo, calificata deja in play-off, a salvat remiza dupa ce scandinavii au…

- A mai ramas foarte puțin pana la startul Campionatului Mondial de handbal feminin, Japonia 2019 (30 noiembrie – 15 decembrie). Tomas Ryde, impreuna cu staful naționalei feminine de senioare, a stabilit lista finala de 18 sportive care vor evolua la aceasta competiție. Naționala noastra face parte din…

- Dinamo Bucuresti s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins echipa elvetiana Kadetten Schaffhausen, cu scorul de 27-26 (15-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D. Dinamo, invincibila in primele sapte etape ale sezonului european, a reusit…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins,aseara, pe teren propriu, cu scorul de 29-20 (13-10), formatia poloneza Wisla Plock, in cea de-a sasea etapa din Grupa D a Ligii Campionilor. Dinamo, care a terminat la egalitate in partida din deplasare cu formatia poloneza, s-a impus,…