- HC Zalau si CS Minaur Baia Mare au incheiat neinvinse turneul de handbal feminin din Sala ''Gheorghe Tadici'' din Zalau, dupa ce meciul direct, de sambata, s-a terminat la egalitate, 25-25 (12-9). De la gazde s-a remarcat Emilija Lazic, cu 7 goluri, iar cea mai buna jucatoare a echipei baimarene…

- Cine iși dorește distrugerea sportului brașovean? Cine iși dorește ca iubitorii sportului sa nu se mai poata bucura de competiții sportive, iar fotbalul sa fie distrus? Sportul brașovean a primit recent doua lovituri majore: prețuri sfidatoare la abonamentele CSM Corona și retrogradarea echipei FC Brașov…

- SCM Ramnicu Valcea a caștigat turneul amical desfașurat in intervalul 4-5 august 2023, dupa doua victorii din tot atatea posibile. Dupa rezultatul pozitiv obținut vineri in fața celor de la SCM Craiova, 34 la 27, sambata a urmat un nou test reușit pentru sportivele antrenate de tehnicianul Bent Dahl,…

- Vineri și sambata, 4-5 august, Sala Polivalenta din Baia Mare va fi gazda unui turneu de pregatire organizat de CS Minaur, la care vor participa MKS Lublin, HC Zalau, Corona Brașov și echipa gazda. Sunt primele jocuri in fața propriilor suporteri, dar nu și primele din intersezon, Minaur jucand alte…

- Echipa Naționala de handbal feminin U17 a Romaniei a caștigat joi prima partida de la Campionatul European de handbal feminin rezervat categoriei de varsta sub 17 ani. Romania a invins la debutul in competiție reprezentativa similara a Macedoniei de Nord,

- Selectionata Romaniei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023 dupa ce a invins formatia Portugaliei cu scorul de 39-32 (18-13), in finala mica. Reprezentativa Ungariei a castigat al treilea sau titlu consecutiv dupa 35-26 in finala cu Danemarca.

- Romania a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19, dupa ce a invins formatia Portugaliei, in finala mica, cu scorul de 39-32, in sala din Pitești. Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, fiind conduse doar in doua randuri, cu 2-1 si 3-2. Romania,…

- Handbal feminin: CS Rapid Bucuresti a incheiat sezonul cu o victorie. CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 31-22, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. CITESTE SI Virgil Ghita,…