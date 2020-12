Nationala feminina de handbal a Romaniei a aratat ca poate realiza lucruri bune la Campionatul European din Danemarca, in ciuda debutului cu infrangere, a afirmat, vineri, selectionerul Bogdan Burcea, potrivit site-ului FRH.



''A fost un debut nefericit, dar faptul ca am avut puterea sa revenim in repriza a doua, ma multumeste. Eficienta in atac a fost neasteptat de slaba. Au fost multe lucruri care nu au functionat, dar au fost si lucruri care au functionat. Germania era de batut ieri, indiferent de situatie. Nu ma dau inapoi de a recunoaste anumite greseli ale mele sau ale…