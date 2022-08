Handbal: CSM Constanta si CSM Focsani 2007 deschid, luni, noua editie de campionat. Meci pe litoral. Hai la sala!“

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon din Liga Zimbrilor va debuta in aceasta saptamana, prima etapa programand cateva dueluri extrem de interesante. Meciul de deschidere se va disputa chiar maine, de la ora 18:00, cand CSM Constanța (fosta Dobrogea Sud) va intalni CSM Focșani. Miercuri, de la ora 18:00, este randul Turzii sa…

- Gimnastica romaneasca a ajuns la momentul adevarului: Campionatele Europene de la Munchen. Primele vor intra in competiție fetele, care vor concura de joi pana duminica, iar așteptarile sunt mari. Campioana europeana de junioare la toate cele patru aparate in urma cu doi ani, Ana Maria Barbosu a debutat…

- Echipa de pe litoral efectueaza un stagiu de pregatire in Slovenia, pana pe 12 august. Antrenorul principal al echipei masculine de handbal a Constantei, CSM Constanta noua denumire a HC Dobrogea Sud , George Buricea, a ajuns la 43 de ani, iar ziua de nastere l a gasit in cantonamentul "delfinilorldquo;…

- Reconstruita din temelii si cu un nou nume, CSM Constanta, care a preluat echipa de seniori si academia de copii si juniori HC Dobrogea Sud, formatia antrenata de George Buricea se pregateste pentru startul editiei 2022-2023 a Ligii Nationale de handbal masculin, dar si pentru a face o figura cat mai…

- Veste buna pentru suporterii echipei masculine de handbal a Constantei, CSM Constanta noua denumire a HC Dobrogea Sud . Clubul de pe litoral a informat ca meciul decisiv din dubla cu formatia franceza Chambery, contand pentru turul intai al intrecerii continentale EHF European League, se va juca la…

- Echipa constanteana are in fata un adversar redutabil, cu jucatori de mare valoare, care s a clasat pe locul cinci in ultima editie a campionatului din tara sa.Constanta se va duela din nou la handbal cu echipa franceza Chambery Savoie Mont Blanc HB, dupa intalnirile din 2014 din grupele Cupei EHF contra…

- In turul intai al EHF European League, HC Dobrogea Sud va evolua contra echipei franceze Chambery.Tragerea la sorti a avut loc astazi.Turul e pe 27 28 august, la Constanta, iar returul pe 3 4 septembrie.Intre aceste doua partide se va juca meciul de debut in noua editie de campionat, cu CSM Focsani.…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud va incepe un nou sezon european, al saselea consecutiv si al treilea in EHF European League. „Delfinii” isi doresc un parcurs cat mai lung si sa prinda primavara continentala. In capitala Austriei, Viena, Federatia Europeana de Handbal a stabilit modul de…