Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea terorista palestiniana Hamas a difuzat luni pe contul sau oficial de Telegram un clip video cu „una din prizonierele din Gaza”, in care apare o tanara care vorbeste ebraica, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni pe contul sau oficial de Telegram un clip video cu "una din prizonierele din Gaza", in care apare o tanara care vorbeste ebraica, transmite AFP.

- Luptatorii Hamas inca incearca sa intre in Israel, dar au fost blocați, a declarat joi, intr-un briefing de presa, un purtator de cuvant al forțelor israeliene, Lt Col Richard Hecht.Potrivit acestuia, luptatorii Hamas inca incearca sa intre pe teritoriul israelian pe mare. „Am interceptat cateva…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a afirmat miercuri seara intr-un comunicat ca a eliberat o femeie israeliana si pe cei doi copii ai sai, presa israeliana numind-o o farsa, scrie AFP, citat de Agerpres."O femeie colonista israeliana si cei doi copii ai sai au fost eliberati dupa ce fusesera…

- O femeie din Israel a fost ținuta ostatica impreuna cu soțul ei in casa lor timp de 20 de ore a povestit unei televiziuni calvarul prin care a trecut, spunand ca și-a caștigat timp, in speranța ca va fi salvata, servind bauturi rapitorilor ei Hamas și glumind cu ei, transmite publicația Haaretz, preluata…

- In timp ce soarta unui numar "fara precedent" de ostatici israelieni atarna in balanța la sfarșitul zilei de sambata, in urma unui atac surpriza al militanților Hamas, apropiații unora dintre cei disparuți și capturați au apelat la rețelele de socializare pentru a pleda pentru intoarcerea lor in siguranța,…

- Stimularea creierului la domiciliu este o practica tot mai populara printre membrii unui grup de entuziaști care spun ii ajuta sa gandeasca mai bine, dar știința din spatele motivului pentru care acest tratament ar putea funcționa este inca intr-un stadiu incipient, potrivit NBC News.

- Strategia prin care Rusia ingreuneaza contraofensiva ucraineanaPiloții ucraineni trebuie sa navigheze constant intre zeci de baze aeriene și aeroporturi civile din cauza atacurilor frecvente ale Rusiei adanc in Ucraina, informeaza Financial Times. Potrivit ziarului, recent, armata rusa a inceput…