- Ana Bogdan va avea parte de un meci foarte dificil în turul al doilea de la "Yarra Valley Classic", sportiva noastra urmând sa o întâlneasca pe Ashleigh Barty, lidera ierarhiei WTA. Margaret Court Arena Ana Bogdan (93 WTA) vs Ashleigh Barty (1 WTA) /…

- Sorana Cirstea (Romania, 72 WTA) va disputa primul turneu oficial dupa „carantina“ prin care a trecut la Melbourne, intalnind-o pe Alison Riske (SUA, 26 WTA) in turul I la „Grampians Trophy”. S-a tras la sorți tabloul turneului WTA „Grampians Trophy”, destinat exclusiv jucatoarelor care au fost plasate…

- Mihaela Buzarnescu si frantuzoaica Alize Cornet s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu de la Gippsland Trophy, potrivit news.ro. Ele au invins, in primul tur, cu scorul de 6-4, 2-6, 10-2, echipa formata din japoneza Nakoto Ninomiya si Reanata Voracova din Cehia.…

