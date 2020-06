Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Royce Lamberth, de la tribunalul din Washington, a respins o solicitare a administratiei Trump de blocare a aparitiei cartii de memorii a lui John Bolton, fost consilier al presedintelui american, relateaza AFP.

- Majoritatea poarta masca în mijloacele de transport în comun și în alte spații publice închise. Clujenii s-au adaptat rapid și din mers la noile restricții privind utilizarea mijloacelor de transport în comun și în ceea ce privește purtarea maștii în spațiile…

- Marile Case de licitații Sotheby’s, Christie’s și Phillips incearca sa mute pe scara larga afacerile de arta in mediul virtual, cautand noi clienți, prieteni cu tehnologia. Sunt afectate insa și ele grav de pandemia de coronavirus care a blocat tradiționalele tranzacții live in salile de licitații.…

- Ministrul Finantelor Publice ar putea emite in cateva saptamani obligatiuni pentru populatie, atat in lei, cat si in valuta, a anuntat marti seara ministrul de resort, Florin Citu. "Sunt in lucru la Ministerul Finantelor Publice si obligatiuni pentru piata locala. Detalii nu va pot da acum, dar sunt…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se arata optimist in ceea ce priveste revenirea economiei romanesti dupa perioada de criza sanitara. El spune ca multe IMM-uri s-au reorientat la situatia economica actuala si platesc taxe, incasarile la bugetul de stat luna aceasta fiind putin sub nivelul…

- SC Piețe si Targuri Craiova SRL a luat decizia de a nu mai organiza in acest an obisnuita piata de miei inaintea sarbatorii Pastelui. Craiovenii vor putea, totusi, sa-si procure din piete carnea de miel pentru masa de Paste. Au posibilitatea sa o achizitioneze fie din macelarii, fie comandand-o direct…

- Primaria Cluj-Napoca a pus, de marți, dispensere cu dezinfectant in 15 stații de transport public din oraș, in piețe agroalimentare și in scarile de bloc. Acestea au fost testate chiar de primarul Emil Boc, anunța MEDIAFAX.Primarul Emil Boc a declarat, marți, ca in perioada urmatoare vor fi…

- Consiliul Concurentei vrea restabilirea unui mediu concurential la Iasi in privinta inchirierii locurilor publice de catre Primaria Iasi. Solicitarea autoritatii vine dupa o ampla verificare desfasurata in ultimele luni la muncipalitatea ieseana. Deocamdata, Consiliul nu a obligat Primaria sa ia masuri…