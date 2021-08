Haiti este zguduit din nou Un cutremur de magnitudine 5,8 grade pe scara Rihter a fost inregistrat duminica seara in Haiti, potrivit datelor Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC). Simbata dimineața, in aceasta țara a avut loc un cutremur devastator de magnitudine 7,2, victime ale caruia au devenit mai mult de 300 de persoane. Circa 1,8 mii de persoane au fost ranite. Potrivit EMSC, cutremurul a fost inreg Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

