Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry și Juno au facut un show complex pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 13 mai 2023. Cei doi s-au transformat in Shakira și Wyclef Jean și au cantat „Hips don't lie”.

- Croissant și bagheta, iata doua dintre cele mai populare exporturi culinare ale Franței. Acum, brutariile moderne rafineaza rețetele tradiționale și adauga ingrediente noi acestor produse de baza. Dar pentru unii, acest lucru iese din discuție. Brutari precum Maxime Bussy au adoptat o abordare puritana,…

- Ed Sheeran are motive sa radieze de fericire! Celebrul artist a caștigat procesul cu Marvin Gaye, cu privire la drepturile de autor. Ce a declarat in fața instanței, dupa ce a fost acuzat ca a furat o parte dintr-o piesa celebra. Cantarețul a fost dat in judecata de moștenitorii lui Ed Townsend.

- La 40 de ani de la premiera piesei „Nu m-am gandit la desparțire”, de la Festivalul Mamaia, hitul se intoarce intr-o varianta fresh și actuala, dar cu același vibe, in interpretarea Andrei și a lui Andrei Banuța. Single-ul este o coproducție Andra Records și Global Records, pastreaza refrenul și parte…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Teatrul Național din Craiova, Naționalul timișorean va prezenta spectacolul HAMLET dupa William Shakespeare in cadrul evenimentului internațional „Poduri de teatru”. Organizatorii au ținut ca, in spiritul tematicii festivalului, sa construiasca un pod teatral catre Capitala…

- A adus nostalgia in atenția publicului, iar acum lanseaza o noua piesa. LIA și JustEddie surprind publicul cu un remix al celebrei piese Opriți timpul. Pastrand versurile emoționante și adaugand o componenta contemporana, artiștii au reușit sa aduca o perspectiva noua asupra piesei. „Sunt momente…

- Celebra piesa Un minut a trupei Hi-Q a cucerit topurile muzicale și a ramas una dintre cele mai celebre piese romanești. Chiar și astazi, este suficient sa ascultam cateva cuvinte din piesa și sigur reușim sa cantam continuarea fara probleme. Acum, la 22 de ani de la prima lansare, piesa revine in…

- LIA și Moonsound lanseaza remixul piesei Prima Dragoste, un beat contemporan pe acordurile unei piese nostalgice, inspirata de sound-ul anilor 80. Piesa originala este un mix intre balada și cantec motivațional, avand versuri care pun accent pe nerabdarea de a trece peste durerea și reminiscențele primei…