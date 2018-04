Haideţi să fim cetăţeni ai cetăţii şi să ne pese Un om cu suflet de floare a plantat, saptamana trecuta, panselute colorate pe un intreg de pamant, aproape de Baia Comunala, intr-o zona cu blocuri in care poti crede ca locuiesc doar oameni de calitate. A muncit mult, a sapat pamantul, a udat, a iubit florile care se ridicau spre soare ca si multumire. A doua zi florile disparusera. Din loc in loc panselute singure isi plangeau surorile furate. Educatia nu e forta noastra, traim vremuri in care suntem dominati de a avea, insa florile ce vina au? Si ea, doamna cu suflet de floare, se indarjeste si a promis ca va planta flori pana cand hotii vor… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

