Organizam acest curs de COMPETENȚE DIGITALE, in cadrul proiectului “Formare pentru performanța” ID134585, care are ca obiectiv creșterea participarii la invațarea pe tot parcursul vieții, a accesului egal la programe de formare profesionala continua pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, consilierea și orientarea profesionala, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor, competențelor forței de munca, promovandu-se cai de invațare flexibile și moderne Pentru a participa gratuit, trebuie sa aveți domiciliul in regiunea Nord-Vest, varsta cuprinsa intre 25-65…