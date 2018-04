Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut cu Dinamo, 2-4, Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a vorbit despre meciul CSA Steaua - Academia Rapid, declarandu-se uimit de numarul mare de fani care va fi pe Arena Naționala. "Da, ma surprinde, chiar daca vorbim de doua nume mari ale fotbalului romanesc, Rapid…

- Legendarul antrenor și-a legat cea mai importanta parte a carierei de stadionul Steaua. A fost la carma roș-albaștrilor la primele trofee obținute pe noua arena și a condus echipa catre cea mai mare performanța din istorie, CCE din '86. - Domnule Ienei, ce amintiri va trezește "Steaua"?- Acest stadion…

- Rapidistul Daniel Pancu il vrea pe Becali șef la FRF! ”Un om ca nea Gigi ar trebui in fruntea fotbalului romanesc”. Daniel Pancu, idolul galeriei de la Rapid, s-ar putea sa-și fi creat singur probleme imense cu cei care-l idolatrizau. Daniel Pancu a „batut temenele” in fața lui Gigi Becali. Rapidistul…

- Zi mare in fotbalul romanesc. Regele sarbatoreste astazi 53 de ani, iar noi ii urmarim acum povestea de viata impresionanta. Cum au fost pentru Gheroghe Hagi primele minute pe terenul de fotbal, dar ti cum a ajuns sa fie supranumit "Maradona din Carpati".

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Antrenorul si patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anuntat ca nu va mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pentru o perioada nedeterminata, fiind nemultumtit de modul in care mass-media a interpretat afirmatiile sale.

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

