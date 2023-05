Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre a anunțat ca a sporit masurile pentru protecția navelor și a bazei de la Sevastopol, potrivit Realitatea PLUS. Forțele ruse se așteapta la atacuri cu drone din partea ucrainenilor și au declarat ca sunt ingrijorați de ce urmeaza.„Cand incep atacurile cu drone te…

- Ucraina si-a intensificat epurarea agentilor dubli din serviciul sau de spionaj, incredintata fiind ca tradatorii de rang inalt au pregatit terenul pentru invazia rusa de anul trecut, ajutand fortele inamice sa cucereasca orasul Herson din sud si centrala nucleara Cernobil din nord, relateaza POLITICO…

- Spioni ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) s-au infiltrat in Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dar și in interiorul guvernului, pentru a submina acțiunile Ucrainei dupa caderea guvernului pro-rus al președintelui Viktor Ianukovici in urma protestelor din 2014, a precizat Tetiana…

- Fortele antiaeriene ruse au doborat o racheta deasupra orasului Feodosia, in Crimeea ocupata, a informat sambata, 8 aprilie, guvernatorul peninsulei ucrainene anexate, Serghei Aksionov, transmit EFE si Agerpres . ”O racheta lansata din Ucraina a fost doborata deasupra Feodosia”, a scris acesta pe Telegram,…

- Noi imagini din satelit ale Crimeei de la Maxar Technologies arata o rețea complicata de tranșee in teritoriul ocupat al peninsulei. Rusia a construit zeci de structuri defensive, care se intind pe cateva mile, raporteaza Washington Post, adaugand ca aceste structuri demonstreaza teama Rusiei de a pierde…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Vladimir Putin a cerut marti serviciului de securitate interna al Rusiei, FSB, sa isi intensifice activitatea de contrainformatii si sa impiedice "operatiunile de spionaj si sabotaj" in crestere impotriva Rusiei din partea Ucrainei si a Occidentului. Intr-un discurs adresat oficialilor FSB, liderul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Goana, a afirmat vineri ca „flacara libertații nu va fi stinsa in Ucraina”, iar Kievul poate conta pe faptul ca alianța euroatlantica va fi alaturi de Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”. Afirmațiile au fost facute in cadrul unui discurs susținut la sediul…