- Hackeri angajati probabil de serviciile secrete ruse au lansat atacuri cibernetice asupra unor organizatii din Marea Britanie, SUA si Canada care incearca sa dezvolte vaccinuri anticoronavirus, sustin autoritatile britanice, potrivit BBC.

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…

