Hackerii ruşi au compromis sute de mii de routere din locuinţe particulare, dar şi din birouri Agentia americana a cerut proprietarilor multor branduri de routere sa le inchida si sa le deschida din nou si sa descarce actualizari software ale producatorilor, pentru a se proteja.



Avertismentul a fost facut in urma unui ordin judecatoresc de miercuri, care a permis FBI sa confiste un site pe care hackerii intentionau sa il foloseasca pentru a da instructiuni routerelor infectate. Chiar daca masura a intrerupt comunicarea malitioasa cu dispozitivele respective, acestea au ramas totusi infectate, iar avertismentul de vineri a avut rolul de a curata routerele de virus.



Infectarea…

Sursa articol si foto: rtv.net

