Hackeri care ar fi lucrat pentru Rusia au spionat emailuri ale Trezoreriei SUA – surse

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu antecedente semnificative de reacții alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva coronavirusului, au avertizat autoritațile de reglementare din Marea Britanie. Apelul vine dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical…

- Primarul municipiului Turda, Matei Cristian, a gazduit joi, 3 decembrie 2020 o noua emisiune din cadrul proiectului Caravana Urbana, moderata de Madalina Neașcu, doctor in Informații și Securitate Naționala. Discuțiile

- Directorul general al UniCredit renunța la funcție, in urma divergentelor cu Consiliul de Administratie UniCredit a anuntat ca directorul general Jean Pierre Mustier va demisiona la finalul mandatului sau, in aprilie 2021, in urma divergentelor cu Consiliul de Administratie privind strategia grupului…

- Joe Biden a castigat miercuri in statele-cheie Michigan si Wisconsin, recucerind o parte importanta a "zidului albastru' pierdut de democrati la alegerile prezidentiale din Statele Unite de acum patru ani si reducandu-i mult sansele de realegere presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump,…

- Oficialii republicani din Wisconsin spun ca hackerii au furat 2,3 milioane de dolari dintr-un cont care era folosit pentru realegerea lui Donald Trump, scrie dcbussines . Șeful republicanilor din Wisconsin, Andrew Hitt, a declarat ca activitatea suspecta a fost observata pe 22 octombrie, iar acum FBI…

- Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii despre un barbat de 42 de ani, cu o inaltime de 1,65 m, greutate 80 de kilograme, par saten tuns scurt, ochi caprui, ten deschis, fata ovala care sa ajute la gasirea baiatului sunt rugate…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) spune ca exista rapoarte publicate care demonstreaza „circumstanțe limitate, neobișnuite” in care persoanele care au coronavirus au infectat alți oameni care se aflau la mai mult de 1,5 metri distanța. Agentia a adaugat ca este „mult mai frecvent”…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat, marti, ca scoate la concurs 330 de posturi in cadrul sectorului economico-administrativ. ”Va informam ca aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatile subordonate scot la concurs, din sursa externa, in vederea…