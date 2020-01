Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata in urma unui accident rutier, care a avut loc, miercuri, dupa pranz, intre localitatile timisene Remetea Mare si Bucovat, in care au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii, informeaza Agerpres. „In accident au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii.…

- Mijlocasul peruan Juan Pablo Vergara a incetat din viata in cursul noptii de luni, in urma unui accident rutier, a anuntat clubul sau, Deportivo Binacional FC, din prima liga a campionatului de fotbal al...

- O mama si fiul ei au murit nevinovati,in aceasta dupa-amiaza, pe E85, in localitatea Sabaoani, judetul Neamt, spulberati de un sofer care a incercat sa evite o femeie de 80 de ani, care traversa neregulamentar. Aceștia mergeau sa pregateasca inmormantarea tatalui femeii, care va avea loc maine.

- Un tanar originar din Romania, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier care s-a produs in zona orașului Caravate din provincia italiana Varese, informeaza site-ul de știri malpensa24.Doua autoturisme s-au ciocnit sambata pe o șosea care face legatura intre localitațile Caravate…

- Update: Polițiștii l-au gasit joi dimineața pe cel despre care sunt date ca a fost la volanul BMW-ului. Marius Andrei Pelinari, in varsta de 31 de ani, din Vatra Moldoviței, a fost gasit la domiciliul unei rude. Absolut surprinzator, acesta nu a suferit leziuni grave in urma impactului deosebit de ...

- Ștefan Banica, actor, compozitor, regizor, producator și moderator TV. A susținut mii de concerte, stabilind recorduri in Romania prin spectacolele sale de Craciun, fiind un artist complex, drept pentru care este și indragit de public. Se numara printre cei mai mari interpreți pe care ii are Romania…

- Astfel de decizii sunt extrem de greu de luat de catre familii. Este prima prelevare de organe de la Sibiu, iar Ema Vetean devine al 62-lea donator din Romania din acest an. Inima ei va ajunge la un pacient din Croatia, plamanii vor ajunge la spitalul Sfanta Maria din Bucuresti, iar rinichii vor ajunge…

- Sfarsit tragic pentru o familie de romani in Germania.Un tanar care se afla la volanul unui Audi A6 a pierdut controlul masinii in timpul unei depasiri, bolidul iesind de pe carosabil si izbindu se de un copac, informeaza romaniatv.net In urma impactului, baietelul lui in varsta de 4 ani a murit pe…