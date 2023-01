Stiri pe aceeasi tema

- Un Municipiu așa cum este Alba Iulia, in continua dezvoltare, necesita o atenție deosebita din punct de vedere a menținerii și, in special, a extinderii spațiilor verzi deja existente. Importanța existenței spațiilor verzi in zonele urbane nu este recunoscuta doar pentru sanatatea populației, ci și…

- foto: Florin Mușetoiu Echipa de hanbdal feminin a Buzaului a remizat, 33 – 33, pe teren propriu, in meciul de campionat disputat cu CS Mioveni, in partida de debut a antrenorului Daniel Anca. A fost 17 – 15 la pauza, in confruntarea disputata ieri in Sala Sporturilor Romeo Iamadi, in etapa a 12-a a…

- CSM Arcada Galati a fost invinsa de formatia italiana Bluenergy Daiko Volley Piacenza cu scorul de 3-0 (26-24, 25-22, 25-18), pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Cupei CEV la volei masculin. Campioana Romaniei s-a inclinat dupa o ora si 19 minute. Marian Bala, cu 12 puncte, a fost cel mai…

- Meciul dintre Brazilia și Coreea de Sud, 4-1, din optimile Campionatului Mondial, a inregistrat o audiența de pana la 5 ori mai mare decat FCSB - CS Mioveni 5-1, unicul duel al zilei de luni din fotbalul romanesc. FCSB - CS Mioveni, meciul care a inchis etapa 19 din Superliga, transmis la TV de posturile…

- Cum comentați prestația echipei in aceasta perioada in care ați revenit pe banca tehnica a CS Mioveni? – Au fost trei jocuri cu cele mai bune echipe din campionatul nostru. Am intalnit pe Farul Constanța, care a ajuns pe merit pe locul I, o echipa foarte buna, care aduce foarte repede mingea in careul…

- CS Mioveni joaca acasa, azi, cu CFR Cluj, in etapa 18 din Liga 1, de la ora 18:00. Meciul este televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. CS Mioveni nu a caștigat niciun meci pe teren propriu in acest sezon. Argeșenii au 4 egaluri și 4 infrangeri, golaveraj 4:10. Citește și: Alexandru…

- Echipa Farul Constanța s-a impus, cu scorul de 2-1 (1-1), in fața celor de la CS Mioveni, intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru etapa a 17-a a Superligii la fotbal. Golurile au fost marcate de Pitu (minutul 28) și Moldoveanu (minutul 85), respectiv Carnat (minutul 37). In clasament,…

- CS Mioveni va juca azi, de la ora 18, cu FC Hermannstadt, duelul urmand a conta pentru runda a 16-a din SuperLiga. Meciul de la Mioveni va fi arbitrat de Sebastian Colțescu. In tur, sibienii s-au impus la scor de neprezentare, 3-0. CS Mioveni se afla pe ultimul loc in SuperLiga, avand doar 8 puncte…