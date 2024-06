Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Romeo Dunca și Ioan Popa au votat in Reșița, la secțiile 15-16, deschise la Casa Municipala de Casatorii! Candidand pentru noi mandate de președinte al Consiliului Județean și, respectiv, primar al Reșiței, Romeo Dunca și Ioan Popa s-au prezentat impreuna, la ora 12, la localul secțiilor de…

- CARAȘ-SEVERIN – Pentru ca simt ca le fuge pamantul de sub picioare si au inceput sa apara dovezi ale smecheriilor lui Romeo Dunca la Spitalul Judetean, PeNeListii au apelat la tactica deja traditionala a plangerilor penale prin care, in fapt, incearca sa induca in eroare organele judiciare. In nebunia…

- CARAȘ-SEVERIN – Prezentarea echipei liberale a avut loc, astazi, pe scena Cinematografului Dacia din Reșița. In fața unei sali pline cu susținatori, s-au aflat in principal candidații de primari ai PNL, precum și cațiva invitați speciali, intre care europarlamentarii PNL Siegfried Mureșan (vicepreședinte…

- REȘIȚA – Insoțit de parlamentarii liberali Marcel Vela și Jaro Marșalic, de președintele CJ, Romeo Dunca, de membri ai echipei și numeroși susținatori, edilul și-a depus astazi listele de semnaturi! In cadrul unei scurte declarații de presa, primarul Ioan Popa a ținut sa scoata in evidența rezultatele…

- CARAȘ-SEVERIN – In limitele stabilite de noua lege privind exploatarea jocurilor de noroc, carașenii vor putea juca doar in Reșița, Caransebeș și Bocșa! Legea adoptata in 9 aprilie de Camera Deputaților și promulgata de președintele Iohannis prevede ca o sala de joc, adica „spațiul propus, daca are…

- CARAȘ-SEVERIN – Disputa dintre cei doi oficiali pe tema programului guvernamental „Lapte, corn și fructe“ e caștigata de Nelu Popa, singurul primar din județ care și-a asumat organizarea și derularea programului! Chiar daca pentru unii programul guvernamental este deja defunct, in Caraș-Severin lucrurile…

- In județul Caraș Severin, lupta pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean la alegerile viitoare se va da intre candidații celor doua partide care fac parte din coaliția de guvernare – PSD și PNL. Astfel, potrivit unui Barometru preelectoral al județului Caraș Severin realizat in…

- REȘIȚA – Astfel catalogheaza primarul Reșiței acuza pe care i-au adus-o Silviu Hurduzeu și Ionuț Popovici! Președintele PSD Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a declarat, saptamana trecuta, ca primarul Reșiței, Ioan Popa, in urma cu un an, „a facut o chestie complet ilegala despre care nu mai vorbește…