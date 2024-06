S-a întâmplat în Neamț! Primar de comună, reales în funcție din arest Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau – din județul Neamț- a caștigat alegerile locale… direct din arest. Acesta a fost reținut in 22 mai, iar apoi plasat in arest preventiv. Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau a castigat alegerile chiar daca se afla in arest preventiv, a confirmat, pentru […] The post S-a intamplat in Neamț! Primar de comuna, reales in funcție din arest first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Manole-Danuț Firtala a candidat si a castigat un nou mandat de primar al comunei Tarcau din partea PNL, chiar daca se afla in arest preventiv, a confirmat, prim-vicepresedintele PSD Neamt, deputatul Ciprian Serban, informeaza Agerpres și Mesagerul de Neamț.Reprezentantul PNL a caștigat clar alegerile…

