Dupa alegerile recente, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, reflecta asupra rezultatelor și afirma ca, deși poate a pierdut o lupta, a caștigat respectul și increderea a zeci de mii de oameni. Sub sloganul „PIEDONE", povestea oamenilor buni continua cu Vlad Popescu Piedone. „Am pierdut o lupta, am caștigat respectul și increderea a zeci de