Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nicolae Ciuca va aproba, astazi, printr-un proiect de hotarare, acordarea cetateniei romane sportivului Sasse Andre´ Luis, in vederea „intaririi echipei nationale de fotbal in sala”. Tot in ședința de astazi, Executivul urmeaza sa aprobe, printr-o hotarare, nota de fundamentare privind oportunitatea…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, nota de fundamentare privind oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Operationalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronica (SIME)". "In vederea sprijinirii Politiei Romane in eforturile…

- Articolul Proiect de hotarare pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, lansat in dezbatere publica de primaria Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de…

- Articolul Primaria Buzau a inițiat un proiect de hotarare cu caracter normativ, pentru aprobarea unui PUZ se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la…

- Primaria Constanta mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 294 2021 privind "Aprobarea regulamentului de acces…

- Potrivit Expunerii de Motive , proiectul de lege vine sa introduca in cadrul normativ și termenul de „drona” care este definita ca fiind „orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind pilotul automat sau care poate fi controlat printr-un echipament radioelectric…

- Raportul la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, in lectura intiia, a fost aprobat, astazi, de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Documentul va fi propus pentru aprobare in plenul Legislativului. Proiectul legii bugetului de stat se examineaza de Parlament in trei lecturi. Ministrul…

- Consiliul Județean Maramureș va cere finanțare pentru reabilitarea mai multor tronsoane de drum din județ prin Programul național de investitii „Anghel Saligny”. In acest sens, consilierii județeni sunt chemați vineri intr-o ședința extraordinara online pentru aprobarea unor proiecte de hotarare in…