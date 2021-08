Guvernul ungar va sustine din nou universitatile maghiare care ofera cursuri in tot Bazinul Carpatic in 2021, a anuntat sambata un reprezentant al Ministerului pentru inovare si tehnologie, potrivit MTI. Cursurile joaca un rol important in strategia tarii de sprijinire a comunitatilor de etnici maghiari din strainatate, a declarat Tamas Schanda intr-un comunicat. De mai multi ani, guvernul ungar a sprijinit cu generozitate astfel de programe de formare in cadrul unui program inceput in 2010, a adaugat el. Cele zece universitati maghiare implicate in acest program vor oferi cursuri in Komarno (Revkomarom)…