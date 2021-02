Guvernul taie din banii Bisericii Guvernul a redus semnificativ bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lacașurilor de cult, cu aproape 89% fața de anul 2020, transmite Antena 3. In 2021, Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe, iar suma cumulata ajunge la puțin peste 760 de milioane de lei: 1. Bugetul pentru construcția și […] The post Guvernul taie din banii Bisericii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

