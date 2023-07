Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a Camerei Reprezentanților din Congresul american i-a audiat astazu pe trei foști militari ai forțelor SUA in legatura cu fenomene OZN/UFO (Obiecte Zburatoare Neidentificate) sau FAN/UAP (Fenomene Aeriene Neidentificate).

- Șeful serviciilor de informații britanice, Richard Moore, a declarat ca este „optimist” ca Ucraina va invinge in razboiul sau impotriva Rusiei, ale carei forțe au pierdut avant pe campul de lupta, relateaza CNN. Richard Moore a declarat ca Ucraina „a recuperat mai mult teritoriu intr-o luna decat au…

- Un raport al administrației Biden, solicitat de Congres, prezinta opțiunile de cercetare pentru un ultim efort de a incetini incalzirea planetei. Dar Casa Alba spune ca nu-și schimba strategia privind clima.Casa Alba a oferit un sprijin reținut ideii de a studia modul in care se poate bloca lumina…

- D-le comisar-șef, s-a schimbat Guvernul. A fost schimbat și ministrul de Interne, deși dv. spuneați ca e cam fixat și ca jocurile sunt facute la Interne… – Am spus ca jocurile sunt facute pentru liberali și, deocamdata, ministerul e la ei. Nu in alta parte. Au și Justiție, au și MAI. Nici nu le trebuia…

- Liderul republican al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite Kevin McCarthy a afirmat vineri ca discutiile cu Casa Alba cu privire la plafonul datoriei SUA ar trebui puse pe "pauza", scrie AFP, citat de Agerpres."Da, avem o pauza", a spus oficialul, raspunzand la o intrebare a jurnalistilor aflati…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 18 mai, ca nu a fost anunțat ca urmeaza o greva generala in sistemul de sanatate. El s-a referit la discuțiile avute cu reprezentanții Sanitas, dar greva a fost anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara.„Eu nu am o informatie legata de o greva…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin respinge drept „caraghioase” dezvaluirile de presa potrivit carora ar fi propus spionajului ucrainean sa ofere informatii despre pozitii ale trupelor ruse, scrie News.ro.

- Guvernul american a cerut unor banci, precum JPMorgan Chase, Bank of America, sa depuna oferte pentru First Republic, institutie de credit care anul acesta are o prabusire de 97% a pretului actiunilor pe Wall Street.