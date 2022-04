Guvernul SUA a asociat hackerii nord-coreeni de furtul unor criptomonede de sute de milioane de dolari, legate de jocul online Axie Infinity

Ronin, o retea de tip blockchain care le permite utilizatorilor sa transfere criptomonede in si in afara jocului, a declarat ca banii digitali in valoare de aproape 615 milioane de dolari au fost furati pe 23 martie. Nimeni nu a atribuit in mod explicit vina pentru acest furt dar, joi, Trezoreria SUA a identificat o adresa de moneda digitala folosita de hackeri ca fiind sub controlul unui grup de hacking nord-coreean numit adesea “Lazarus”. Firmele de analiza blockchain, inclusiv Chainalysis si Elliptic, au declarat ca desemnarea a confirmat ca Coreea de Nord se afla in spatele atacului. O persoana…