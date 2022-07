Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus va lua in considerare schimbarea dimensiunii etichetelor de pe ambalajul produselor. O copie a instrucțiunilor corespunzatoare ale vicepremierului rus Victoria Abramchenko a fost publicata miercuri de agenția rusa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul vrea sa suspende, de la 1 iulie 2022 și pana la finalul acestui an, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritațile publice, pentru a reduce din cheltuieli și a se incadra in ținta de deficit, potrivit unui proiect de Ordonanța de…

- Institutiile centrale au prins viteza in organizarea de concursuri-fulger pentru ocuparea unor functii publice, in conditiile in care de la 1 iulie, cel putin la nivel declarativ, Guvernul vrea sa suspende angajarile de bugetari.

- In timp ce șefii coaliției de guvernare anunța inghețarea angajarilor la stat și reduceri de cheltuieli de la bugetul de stat, deputații și senatorii PSD și PNL din Parlament voteaza creșterea salariilor bugetarilor. Doua proiecte de lege care trecusera de Senat au fost adoptate, marți și de plenul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Autostrada Bacau-Pascani", judetele Bacau, Neamt si Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Coaliția de guvernare a decis, luni seara, sa introduca o serie de masuri „pentru consolidarea fiscala și respectarea angajamentelor privind deficitul public”, astfel: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- "Sistemul de impozitare nu va fi modificat. Nu vor exista noi taxe" Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Sistemul de impozitare nu va fi modificat în acest an si nu vor exista noi taxe, a declarat premierul Nicolae Ciuca, dupa ce a participat la deschiderea summitului Romanian Business Leaders.…

- Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al…