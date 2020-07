Guvernul prelungește starea de alertă cu 30 de zile (surse) ​Guvernul prelungește starea de alerta în România cu înca 30 de zile, decizia urmând a se lua miercuri în ședința de guvern, potrivit unor surse guvernamentale. De aceasta data, nu va mai fi vorba și de relaxari. Masura este luata în contextul în care numarul de cazuri de coronavirus a crescut în ultima perioada. De altfel, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta, mentionând ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare.

"Se impune prelungirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca prelungirea starii de alerta, dupa 15 iulie, este „aproape iminenta” iar Guvernul estimeaza ca in urmatoarele 14 zile se vor inregistra intre aproximativ 500 și 700 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. El insa spune ca evoluția epidemiologica…

- "Dupa numarul de cazuri din ultimele zile, daca astazi ar trebui sa iau decizia cu privire la prelungirea starii de alerta pentru maine, as propune prelungirea starii de alerta si as decide prelungirea starii de alerta. Vedem pana in data de 15 care va fi evolutia. Raman totusi increzator, optimist,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, anunța ca situația din ultimele zile l-ar determina sa prelungeasca starea de alerta. Ar fi pentru a treia oara cand Romania ar ramane in starea de alerta.Citește și: Ludovic Orban ȘTERGE pe jos cu decizia CCR: 'Rugamintea mea catre populație e sa nu țina…

- Ieri, Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand de astazi, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, dupa cum a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, in cadrul Comitetului National pentru Situatii de…

- Guvernul a decis, marti, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri, astazi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri pâna astazi, avem peste 4.500 de cazuri active, în acest context…

- Achizițiile in domeniul medical nu vor putea fi facute prin achiziție directa odata cu prelungirea starii de alerta in Romania, din 16 iunie, ci se revine la procedura legala de dinainte de pandemie, au anunțat secretarul de stat Raed Arafat și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Aceasta era una dintre…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca ne aflam intr-o stare de transmitere comunitara, iar din acest motiv Executivul solicita prelungirea starii. In replica, parlamentatul PSD, Alfred Simonis, precizeaza ca social democratii decid astazi daca sustin in Parlament…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Digi24, ca daca Parlamentul nu aproba prelungirea starii de alerta, atunci Romania este intr-un pericol sanitar. „Este intr-un pericol sanitar, ne obliga sa relaxam cat tot ce e relaxat”, a declarat ministrul. „Nu s-a terminat pandemia, nu…