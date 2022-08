Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Datorita cresterii incasarilor fiscale in primul semestru, nivelul…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca Guvernul a aprobat varianta actualizata a Acordului de Parteneriat 2021–2027. Astfel, Romania a finalizat documentația pentru accesarea celor 44 de miliarde de euro din Politica de Coeziune. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul va renegocia capitolul de energie din PNRR, in beneficiul cetatenilor si al economiei, informeaza AGERPRES . Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca Guvernul ar putea renegocia capitolul de energie din PNRR, astfel incat sa fie amanata inchiderea…

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina.

- Guvernul german se pregatește sa imprumute miliarde de dolari pentru a salva o fosta filiala a Gazprom PJSC, aflata acum sub controlul autoritații de reglementare in domeniul energiei din aceasta țara, potrivit unor surse din interior citate de Bloomberg.

- Romania pregatește in prezent prima cerere de plata de 3 miliarde de euro pentru Programul Național Redresare și Reziliența (PNRR), iar pentru a o depune trebuie indeplinite trei condiții a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la finalul ședinței de Guvern.…