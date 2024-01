Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a criticat Comisia Europeana, intr-o declaratie facuta duminica, pentru blocarea fondurilor UE in ceea ce el a spus ca a fost "o incercare de a forta Polonia sa-si schimbe" guvernul, adaugand ca este deschis negocierilor legate de schimbari in sistemul de justitie,…

- Un Ordin al Ministerului Sanatații publicat recent in Monitorul Oficial prevede ca farmaciile vor putea elibera antibiotice fara prescripție medicala, dar numai la urgența, pentru un tratament de trei zile. „Prin excepție de la prevederile alin. (1), farmaciștii care iși desfașoara activitatea in unitați…

- Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații, antibioticele și antifungicele de uz sistemic prescrise de catre medici pe rețete, altele decat prescripțiile gratuite și compensate, vor fi eliberate la farmacie numai in baza unei prescripții medicale. Potrivit comunicatului emis, vineri, Ministerul Sanatații…

- Polonia este interesata sa incheie un acord cu Ucraina, care sa permita comertul cu produse agricole pe baza de licente de export/import, similar cu cel convenit de autoritatile de la Kiev cu Romania si Bulgaria, astfel incat sa inceteze protestele de la granita Ucrainei, transmite Reuters, preluat…

- O instanta superioara poloneza a decis luni sa blocheze demiterea unui procuror de rang inalt acuzat ca a participat la politizarea sistemului juridic al tarii. Blocajul subliniaza provocarile cu care se confrunta noul guvern liberal al lui Donald Tusk in realizarea reformelor necesare pentru a obtine…

- Cinci state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters, preluat de News.ro.

- Uniunea Europeana va transfera Poloniei in acest an un prim ajutor financiar de 5 miliarde de euro, care pana acum a fost in mare parte inghetat din cauza regresului democratic, au declarat vineri sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, si noul prim-ministru al tarii, Donald Tusk, relateaza…