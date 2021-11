Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Varsovia au condamnat sambata izbucnirile antisemite care au insotit un recent mars al nationalistilor de extrema-dreapta in orasul Kalisz, in centrul Poloniei, noteaza AFP preluat de agerpres. In contextul Zilei Independentei, sarbatorita joi in intreaga tara, cateva sute de partizani…

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca încearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se îndreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters. Într-o înregistrare video distribuita…

- Disputa legala dintre Varsovia si Bruxelles privind lipsa de independenta a judecatorilor s-a agravat miercuri si mai mult odata cu condamnarea Poloniei la plata unei amenzi de un milion de euro pe zi de catre justitia UE, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta decizie sanctioneaza nerespectarea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat Uniunea Europeana ca atinteste ”un pistol spre tampla” tarii sale atunci cand ii cere acesteia sa revina asupra reformelor judiciare si o ameninta cu sanctiuni, a transmis ieri AFP, preluata de Agerpres. Intre Polonia si Uniunea Europeana exista de mai multi…

- sursa foto: Facebook\ RO Vaccinare “In fața situației extrem de dificile din Romania, provocate de pandemia covid-19, am avut consultari cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cu Prim-Ministrul Florin Cițu și am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania. Luptam impreuna!”, a scris pe Twitter,…

- Premierul ungar Viktor Orban si ministrul ungar al justitiei – Judit Varga si-au declarat sambata sprijinul pentru Polonia, care a declansat un nou conflict cu Bruxellesul dupa ce a contestat printr-o decizie a Tribunalul Constitutional intaietatea dreptului european asupra celui national si a acuzat…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit luni ca Polonia trebuie sa plateasca o penalitate de 500.000 de euro zilnic pana cand inchide producția la o mina de lignit din Turow. Autoritațile de la Varșovia au anunțat ca nu vor inchide mina și au catalogat decizia drept un „jaf judiciar și un furta…

- Tonul devine tot mai strident in disputa diplomatica dintre Israel si Polonia, ministrul israelian de externe, Yair Lapid, calificand guvernul de la Varsovia drept ''antidemocratic'', intr-o declaratie facuta duminica seara, relateaza DPA. Motivul disputei este o modificare…