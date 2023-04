Guvernul polonez a interzis importurile de cereale şi alte alimente din Ucraina Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral. ”Astazi, guvernul a decis asupra unui regulament care interzice intrarea, importul de cereale in Polonia, dar si zeci de alte tipuri de alimente (din Ucraina)”, a spus Kaczynski in cadrul conventiei partidului PiS. Lista acestor marfuri va fi inclusa in regulamentul guvernamental si exista marfuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

