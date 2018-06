Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a separat cel putin 2.000 de copii de parintii lor la granita de cand a fost implementata o politica care impune astfel de masuri, conform Departamentului de Securitate Nationala, scrie CNN potrivit News.ro . Intre 19 aprilie si 31 mai in acest an, 1.995 de minori au fost separati…

- Elisabeth Millard la Bucuresti. La doua saptamâni dupa preluarea portofoliului de politica externa al SUA, Mike Pompeo (foto), fost director CIA, îl trimite într-o vizita la București pe cel mai experimentat diplomat de cariera

- Guvernul a stabilit ca angajatii din sistemul de invatamant care au castigat in instanta plata unor drepturi salariale, dar pe care le-au primit cu intarziere, sa primeasca dobanzi remuneratorii si nu dobanda penalizatoare asa cum prevad hotararile instantelor nationale, in baza celor trei decizii pronuntate…

- Notele ex directorului FBI, James Comey, au fost incredintate de departamentul de Justitie, Congresului si au fost dezvaluite de anumite media americane. Contin rapoartele colocviale avute cu presedintele Trump, petrecute inaintea demiterii lui Comey si destinate pentru a naste noi polemici.

- Rusia utilizeaza echipamente de retea pentru a lansa atacuri cibernetice asupra companiilor si a agentiilor guvernamentale din Statele Unite si Marea Britanie, avertizeaza cele doua tari intr-o alerta comuna fara precedent, potrivit Bloomberg. Avertismentul a venit luni din partea Departamentului…

- Paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei se mentine in Romania, in conditiile in care cresterea economica este peste media Uniunii Europene, a declarat Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC potrivit News.ro . John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump…

- Trump si Putin vor discuta de asemenea despre Coreea de Nord, Ucraina si Siria, „printre multe altele", a spus presedintele american. Putin a castigat duminica alegerile prezidentiale din Rusia, el incepand un nou mandat de sase ani la conducerea tarii. Cel mai apropiat competitor al sau la alegeri…