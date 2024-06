Fostul consilier al guvernului american pentru COVID-19, Anthony Fauci, a negat cu inversunare luni ca a incercat sa ascunda originile pandemiei in cursul primei sale audieri publice in fata Congresului de la retragerea din functie, noteaza AFP. Anthony Fauci devenise cel mai vizibil expert al Statelor Unite in acest subiect in primele zile haotice ale pandemiei din 2020. Dar dezacordurile sale cu fostul presedinte Donald Trump in legatura cu raspunsul la criza au starnit furia dreptei. In prezent, traieste sub protectie, din cauza amenintarilor cu moartea la adresa familiei sale. Republicanii…