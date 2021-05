Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lui Donald Trump a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post care scriau despre acuzatiile privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, a informat vineri cotidianul american, transmite AFP.

- Romania va anunta eventuale expulzari ale diplomatilor ruși atunci cand va fi cazul Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania va anunța eventuale expulzari ale diplomaților ruși atunci cand va fi cazul: „Nu putem sa ne pronunțam in vreun fel in avans”. El afirma ca diplomații incearca sa…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, duminica seara, expulzarea a 20 de diplomati cehi, dupa ce Guvernul de la Praga a decis expulzarea a 18 diplomati rusi acuzati de activitati de spionaj. "Ambasadorul Cehiei, Vitezslav Pivonka, a fost informat ca 20 de angajati ai Ambasadei Cehiei din Moscova sint…

- Rusia a promis joi un raspuns "inevitabil" la noile sanctiuni decretate de SUA la adresa sa si l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova pentru o "conversatie dificila", relateaza AFP. "SUA nu sunt pregatite sa accepte realitatea obiectiva a unei lumi multipolare, fara hegemonie americana…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Seful diplomatiei UE Josep Borrell a recomandat marti adoptarea de noi sanctiuni impotriva Kremlinului, dupa afrontul suferit in timpul vizitei sale la Moscova si si-a anuntat intentia de a face propuneri in acest sens statelor membre, relateaza AFP si dpa potrivit Agerpres. "Guvernul rus se afla…