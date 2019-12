Guvernul leton şi-a îndemnat cetăţenii să îşi aleagă singuri brazii de Crăciun din natură Guvernul leton si-a indemnat cetatenii sa isi taie singuri brazii de Craciun pe care ii aleg din natura, pentru a respecta astfel o traditie cu origini foarte vechi in aceasta tara, informeaza AFP.



Letonia si Estonia invecinata revendica aceasta practica veche de pe vremea comerciantilor germani care traiau in secolul al XV-lea in Livonia, un tinut istoric din regiunea baltica.



"Toata lumea este invitata sa se inarmeze cu un topor pentru a taia un brad inalt de cel mult trei metri si cu un diametru de cel mult 12 centimetri, apoi sa il aduca acasa", se afirma intr-un mesaj… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

