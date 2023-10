Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad UAV, Ramona Lile și prorectorul Teodor Cilan au participat ca și invitați de onoare la cea de a II-a ediție a Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea-2023” din Chișinau, Republica Moldova. Organizata de Centrul de Inovare…

- Academia de Studii Economice din București in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare și cu suportul Asociației Romane de Actuariat anunța o noua sesiune de Admitere 2023 la programul de Master Tehnici Actuariale (TACT) – seria a XVI-a. 15 serii de studenți au absolvit programul de masterat TACT…

- Europaralamentarul Eugen Tomac solicita Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE in procesul de integrare al Republicii Moldova.„Cați bani primește R. Moldova de la Uniunea Europeana? Am solicitat Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE…

- Zilele trecute, in timpul vizitei de lucru la Taraclia, șefa statului Maia Sandu, a facut un popas la Complexul etno-turistic „Gagauz Sofrasi”, din Congaz, cel mai mare sat din țara. Proprietara pensiunii, Ana Statova, a pornit acum șapte ani o afacere in turismul rural, comunica MOLDPRES cu referire…

- Mai mulți studenți de la Academia de Studii Economice cu rezultate foarte bune la invațatura au primit icoane „cu valoare deosebita” drept premiu pentru performanțele lor academice. Icoanele le-au fost oferite in urma unui parteneriat pe care ASE il are cu Patriarhia Romana.

- Dintre cei 20.000 de studenți maghiari care invața in strainatate, doar un sfert sunt siguri ca se vor intoarce in Ungaria dupa terminarea studiilor, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța financiara Blochamps Capital, scrie Budapest Business Journal. Sistemul de invațamant superior…

- Programul de master in Comerț Exterior al Academia de Studii Economice București (ASE) se adreseaza cu precadere absolvenților de studii superioare din diverse domenii de specialitate. Acest program ofera oportunitatea de a dobandi și aprofunda cunoștințele in domeniul afacerilor internaționale, contribuind…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) organizeaza un concurs pentru selectarea participanților la „Școala finanțelor moderne”, destinata in prima ediție masteranzilor specializați in finanțe de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). Acest proiect de anvergura, inițiat in colaborare cu Banca…